Trump erledigt Wahlversprechen

Zum Artikel „US-Botschafter Grenell provoziert Berlin“ vom 6. Juni:

Wundert man sich wirklich, dass Herr Trump einen Herrn Grenell nach Deutschland schickt? Er macht das, was eigentlich für einen Politiker selbstverständlich sein sollte: er arbeitet seine Wahlversprechen ab und findet sich hauptsächlich verantwortlich für seine Wähler und nennt es „America first“. Dazu gehören der Abbau des Handelsdefizits und die Verabschiedung von den Pariser Verträgen, die keinen anderen Effekt haben werden, als die Zerstörung der Wirtschaft westlicher Industriestaaten und Transferierung ihrer letzten Mittel an korrupte Fürsten in Entwicklungsländern.

