„Türkei sollte sanktioniert werden“

Sanktionen? Dann bitte gegen die Türkei! Im Kommentar zur Lage in Syrien fordert Walter Serif eine Verschärfung der Sanktionen gegen Russland und bezeichnet Putin wegen seiner Unterstützung Assads als skrupellos.

Nebenbei: wie skrupellos ist eigentlich unsere Regierung, die den saudischen Despoten Mohammed bin Salman unterstützt, der im Jemen einen grausamen Krieg führt?

Zu Syrien: In dem seit neun Jahren vom Bürgerkrieg gebeutelten Land haben sich die Aufständischen – eine bunte Mischung islamistischer Gruppen bis hin zum IS und der Al-Kaida-nahen Miliz HTS – auf das Gebiet um Idlib zurückgezogen.

Um die komplette Rückeroberung durch die syrische Armee zu verhindern, hat die Türkei, welche die Islamisten unter anderem mit Waffenlieferungen unterstützt und sich gegen jedes Völkerrecht in Syrien befindet, mit Russland eine Waffenruhe vereinbart: Russland sorgt dafür, dass die syrische Armee die Offensive stoppt, die Türkei entwaffnet dafür die HTS-Terroristen.

Statt diese zu entwaffnen, wurden sie weiter aufgerüstet, und die türkische Armee trat sogar an deren Seite zur Gegenoffensive an. In diesem Zusammenhang kam es zur Tötung der türkischen Soldaten.

Ich darf nochmals daran erinnern: laut Völkerrecht ist Russland legal in Syrien, die Türkei dagegen nicht.

Vor diesem Hintergrund sollte nur ein „Regime“ sanktioniert werden: das des größenwahnsinnigen Osmanen Erdogan.

