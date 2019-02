Tunnel unter den Rhein

Zum Artikel „Hochstraßen Ludwigshafen: Vom Modellfall zum schwer kalkulierbaren Sanierungsfall“ vom 30. Januar:

Nach dem Scheitern des Sanierungskonzeptes für die Hochstraße Süd in Ludwigshafen und einem drohenden Verkehrskollaps in absehbarer Zukunft wäre es sinnvoll, den Vorschlag eines Leserbriefschreibers aus Viernheim vor einigen Wochen näher zu betrachten, eine weitere Rheinquerung in Form eines Tunnels.

Nach Fertigstellung von 60 Prozent der 57 Kilometer S21-Tunnel in Stuttgart Ende 2017 werden wohl bald Tunnelbohrmaschinen günstig zu haben sein.

Info: Originalartikel unter http://bit.ly/2WJdxyH

