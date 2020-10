„Umwelt unverhältnismäßig belastet“

Selten ist mir ein Leserbrief begegnet, in dem der Schreiber seine

Inkompetenz und Ignoranz dermaßen unverblümt zur Schau stellt wie der in den FN vom 27. Oktober zum Thema Fahrzeugkatalysator.

Ein solcher spaltet weder CO2, noch generiert er Stickoxide oder gar Ruß. Vielmehr wandelt er die aufgrund unvollkommener Verbrennung im Rohabgas enthaltenen giftigen Bestandteile Kohlenwasserstoffe, Stickoxide und CO in die ungiftigen Gase CO2, H2O-Dampf und N2 um.

Das gereinigte Abgas enthält folglich mehr CO2 als das Rohabgas. Vorhandene Partikel, wie zum Beispiel Ruß, werden in einem nachgeschalteten Partikelfilter ausgefällt. Das Waldsterben hat seine Ursache ganz gewiss nicht in einem Mangel an CO2. Genau das Gegenteil ist der Fall, da dieses Gas einen gravierenden Teil zum Klimawandel beiträgt.

Die „verdienten Manager der Automobilindustrie“ werden beschuldigt, dem Motormanagement (der ECU) eine Firmware verpasst zu haben, die den Unterschied zwischen Prüfstandslauf und Alltagsbetrieb erkennt und die Abgasreinigungsanlage insoweit beeinflusst, dass auf dem Prüfstand deutlich geringere Emissionen erzeugt werden als im Alltag.

Somit wurden der Staat um die ansonsten höhere Kfz-Steuer betrogen und die Umwelt unverhältnismäßig stark belastet, nur um den autofahrenden Michel in der trügerischen Sicherheit zu wiegen, das Gaspedal seines zumeist unnötig großen und schweren Citypanzers und anderer unnötig hoch motorisierten Blechkisten ungehemmt durchtreten zu können. Nach allem Vorgefallenen besteht wahrlich kein Grund, die deutsche Automobilindustrie zu glorifizieren.

