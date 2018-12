Unaufhaltsamer Einkaufswahn

Zum Artikel „Vorsicht am Freitag!“ vom 23. November:

Nun fehlt nur noch Thanksgiving als offizieller deutscher Feiertag, dann hat dieser Shoppingwahn am „Black Friday“ scheinbar eine kulturelle Berechtigung. Als würde der Konsument nicht schon genug mit Aktionstagen, Rabattschlachten und Winterschlussverkäufen zum Kauf angeregt werden, benötigen wir immer mehr „Events“ und „Specials“, um die Gier zu befriedigen.

Wir sind zwar hierzulande (noch) nicht so weit, dass wir morgens vor verschlossenen Läden campieren oder beim Stürmen der Kaufhäuser an jenem Freitag um uns schlagen. Aber wenn wir weiterhin so sehr an billiger Ware und einem Kaufrausch interessiert sind, können wir Dieselfahrverbote verhängen bis wir schwarz sind und brav Energiesparlampen einbauen, retten wird es uns nicht. Wenigstens ein paar kritische Worte findet der Artikel durch die Zitate von Herrn Tryba zu diesem „künstlichen Einkaufs-Feiertag“.

