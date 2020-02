Unausrottbarem Mythos subtil gehuldigt

Zum Artikel „Porsche-Fahrer verursacht Unfall auf Brücke“:

Berichte aus dem Tagebuch der örtlichen Polizeibehörde gehören zum Pflichtteil einer jeden Lokalzeitung. Dieser Aufgabe kommt der „MM“ täglich in angemessenem Umfang nach und berichtet seinen Lesern über all die Polizeieinsätze, Unfälle und andere Missgeschicke, die sich in unserem Städtchen so ereignen.

Auffallend bei diesen Schilderungen ist das Bemühen um strikte, fast schon sterile Neutralität bei der Beschreibung der handelnden Personen und dem Umfeld der Ereignisse. Person A schlägt Person B und C raubt Person D aus. Wird eine Polizeistreife zu einem Einsatz in der Neckarstadt-West gerufen, sehen sich die Beamten oftmals mit einer plötzlich sich zusammenrottenden Personengruppe konfrontiert, die sich ihnen gegenüber sehr aggressiv verhält. Der Begriff „Familienclan“ wird tunlichst vermieden.

Aufschluss durch Feldstudie

Auch bei den Berichten über Unfälle bleibt der „MM“ dieser Linie treu – es sei denn, ein Pkw der Marke Porsche ist in einen Zwischenfall verwickelt. Hier wird die Automarke sogar zur Überschrift, wobei sich dem Leser der Unterschied zu Unfällen mit anderen Marken nicht so recht erschließen mag. Huldigt der „MM“, den ich für seine sachliche Berichterstattung sehr schätze, dem unausrottbaren Mythos des „Porschefahrers“ in einer eher subtilen Weise? Eine Feldstudie über diese Spezies Autofahrer in Zusammenarbeit mit dem Mannheimer Institut für seelische Gesundheit könnte Aufschluss in dieser Frage bringen.

