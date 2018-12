Zum Artikel „Schöne Momente ganz ohne Strom“ vom 10. Dezember:

Es mag ja schön sein, dass viele Menschen während des rund 15 Stunden andauernden Stromausfalls in der Oststadt einmal wieder bei Kerzenschein gemeinsam Brettspiele gemacht haben, aber dass die Situation auch für eine sicher nicht kleine Anzahl von Menschen höchst gefährlich war, vergisst die naive Berichterstattung des „MM“. Meine 92-jährige Tante saß ohne funktionierendes Telefon und damit ohne Notrufknopf in ihrer Wohnung in der Kolpingsstraße, zu der man nur mühsam kam, da auch die Haustürklingel nicht funktionierte. Dank wirklich aufmerksamer Nachbarn wurden wir verständigt und verbrachten eine unbequeme Nacht auf der Couch, weil wir sie im Dunkeln ohne Sicherheitssysteme nicht alleine lassen konnten. Das war sicherlich kein Einzelfall.

Info: Originalartikel unter http://bit.ly/2S5WkN9

© Mannheimer Morgen, Montag, 31.12.2018