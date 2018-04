Unermüdlicher links-grüner Kitsch

Anzeige

Zum Kommentar „Alarmzeichen“ vom 12. April:

Statt links-grünen Kitsch unermüdlich zu wiederholen, könnte sich Walter Serif in seinen Kommentaren einmal ernsthaft mit folgenden Grundsätzen auseinandersetzen: Der Islam lehnt die Gleichberechtigung zwischen Gläubigen und Ungläubigen (darüber hinaus auch zwischen Mann und Frau) ab; er erkennt keine von Menschen, zum Beispiel in einem Parlament, gemachten Gesetze an; er betont weiter die vollkommene Einheit von göttlicher Offenbarung (Koran) und Politik. Zu diesen Grundsätzen haben sich alle großen islamischen Verbände der Bundesrepublik in der (bis heute nicht widerrufenen) Islamischen Charta vom 20. Februar 2002 bekannt. Ich schlage Walter Serif deshalb vor, in einem Kommentar zu erläutern, wie diese Grundsätze mit dem Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland zu vereinbaren sind. Bis ich diesen Kommentar lese, halte ich es lieber mit 80 Prozent aller Deutschen, die wohl doch mit Recht davon überzeugt sind, dass der Islam nicht zu Deutschland gehöre.

Niemand will „Muslime“ ausgrenzen, von denen sowieso nur 15 Prozent den islamischen Verbänden angehören. Im Gegenteil, Menschen wie Seyran Ates, Necla Kelek, Bassam Tibi, Imad Karim, Hamed Abdel-Samad und andere bereichern die intellektuelle Szene in der Bundesrepublik ungemein, gerade auch in der Auseinandersetzung mit dem Islam. Sie alle bedauern jedoch, dass der deutsche Staat dem Verbände- und Kopftuch-Islam nicht energisch und selbstbewusst entgegentritt und immer wieder dessen Forderungen kriecherisch und würdelos nachgibt (Tibis Interview mit der „Neuen Zürcher Zeitung“ vom 5. April trägt den Titel: „Der deutsche Staat kapituliert vor dem Islam“). Nichtssagende Floskeln wie „Der Islam gehört zu Deutschland“ bemänteln nur dieses eklatante staatliche Versagen statt irgendetwas zur Integration beizutragen.