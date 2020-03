Zum Artikel „Musikliebe in Zeiten des Corona?“ vom 11. März:

Was ein Geniestreich – das Akademiekonzert auf 999 Besucher zu begrenzen und somit zu veranstalten. Oder doch eher ein Schildbürgerstreich?! Die Bürger danken für eine weitere unkontrollierte Verbreitung des Coronavirus. Wie soll man bei so viel „Einfallsreichtum“ Herr einer Pandemie werden?! Noch mehr als die Verantwortlichen verblüffen mich jedoch die Besucher, die freiwillig das erhöhte Risiko einer Ansteckung in Kauf nehmen und damit auch einer weiteren Verbreitung. Nochmals vielen Dank für diesen „Bärendienst“ an der Gemeinschaft.

