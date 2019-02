Unmenschliche Beurteilung

Zum Kommentar „Unantastbar“ vom 16. Januar:

Für Ihren Kommentar danke ich Ihnen von ganzem Herzen! Die ganzen letzten Wochen und auch lange Zeit vorher beobachte ich das politische Verhalten zu Hartz IV und den davon betroffenen Menschen. Mir bleibt manchmal die Luft weg, wenn ich lese, wie diese Menschen von unserer Regierung in Worten und in Taten von oben herab unmenschlich beurteilt und behandelt werden.

Und wenn ich sehe, wie traurig und arm diese Menschen in die Vesperkirche in Mannheim kommen, wo meine Freundin hilft und wo ich sie manchmal besuche, tut das weh. Und was hat sich doch inzwischen alles geändert, es ist doch alles teurer geworden. Die Damen und Herren, die dieses damals schon äußerst knappe Hartz IV festgesetzt haben und es jetzt auch noch für richtig halten, sollten mal mit diesem Betrag auskommen müssen.

Wie oft sehe ich in Heidelberg Menschen, die in Mülleimern nach etwas Brauchbarem suchen. Ich bin 77 Jahre alt und über 40 Jahre CDU-Mitglied. Aber ich kenne meine CDU nicht mehr.

