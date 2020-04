Unmenschliches Verhalten

Zum Artikel „Münzgeld muss in „Quarantäne“ vom 6. April:

In der Corona-Pandemie hat unser Bundespräsident mit den Worten: „Zeigen wir Menschlichkeit, zeigen wir Solidarität“ zur gegenseitigen Unterstützung aufgerufen. Ganz in diesem Sinne handelt der Betreiber der Koller-Fähre am Rhein. Da aus Schutzgründen keine Barzahlung möglich ist, ist der Fährbetrieb kostenlos! Der Fahrgast kann freiwillig den Fährpreis in Kasse werfen. So viel Großzügigkeit und Entgegenkommen ist beispiellos. Im krassen Gegensatz hierzu stehen die Betreiber der Altrip-Fähre. Uns wurde die Überfahrt mit den Fahrrädern verweigert, weil wir nicht im Besitz einer Zeitkarte waren. EC- oder Kreditkarten-Zahlung war nicht möglich. Auch unsere Bitte, die Fährkosten zu überweisen, wurde abgewiesen.

Wer sich in Corona-Zeiten keine Gedanken über andere Zahlungsmöglichkeiten macht, ist gedankenfaul. Man könnte ja zum Beispiel Zettel mit Bankverbindung für eine Überweisung gefahrlos auslegen. Wahrscheinlich ist beabsichtigt, dass im Voraus Zeitkarten gekauft werden, auch wenn man die Fähre, wie in unserem Fall, nur einmal nutzt. So hat die Fähre die rund 220 Meter über den Rhein mit nur zwei Autos zurückgelegt, während meine Frau und ich (beide Rentner) mit den Fahrrädern eine rund 100 Mal längere Strecke zurücklegen mussten, um auf die andere Seite des Rheins zu kommen. So ein Verhalten der Altrip-Fährbetreiber ist ausgrenzend, unmenschlich und widerspricht dem Aufruf unseres Bundespräsidenten.

