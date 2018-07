Unmut über die Agenda der SPD

Anzeige

Die gestellte Frage: „Hätte die SPD nach dem ,Asylkompromiss’ die Regierung verlassen müssen?“ ist eigentlich zweitrangig, solange die dahinter stehende Annahme als selbstverständlich hingestellt und gar nicht hinterfragt wird: Gehört es wirklich zum Markenkern der Sozialdemokratie, neben manchen anderen ach so wichtigen soziokulturellen Problemen, die Fahne der Willkommenskultur bedingungs- und kritiklos hochzuhalten? Ist das wirklich das vordringliche Anliegen der Basis und der Wähler, die – immer noch – dieser Partei als soziales Gewissen ihre Stimme geben?

Oder nicht viel mehr die Meinung einer, sagen wir mal vorsichtig, anders sozialisierten Kaste von Funktionären und Politikern, die ihre Sicht der Dinge als Mehrheitsmeinung verlautbaren, dies durchaus im Wortsinne? War nicht die SPD die Partei der Arbeiter, der Menschen in der Mitte und im unteren Drittel, die zu Recht fürchten, immer weiter bei der Verteilung des Erarbeiteten zu den Verlierern zu gehören? Wie war gerade in Ihrer Zeitung zu lesen: seit 1999 kaufkraftbereinigt 17 Prozent Zuwachs bei den Einkommen der oberen zehn Prozent und gleichzeitig 14 Prozent Verlust bei den zehn Prozent der unteren Einkommen.

Dreiste Analogie

Die Vorstandsmitglieder der deutschen DAX-Konzerne verdienen, man muss sich dass wirklich mal deutlich klarmachen, 71 mal (!) so viel wie der Durchschnitt (!) ihrer Angestellten. Und gleichzeitig fehlen im unteren Preissegment hunderttausende Wohnungen. . . Die SPD war von besagten 20 Jahren 16 Jahre lang an der Regierung oder zumindest an ihr beteiligt.