Unnötiger Bürgermeister

Anzeige

Institut für Denglisch

Wenn das so weiter geht, kann das in Mannheim ansässige Institut für deutsche Sprache seinen Namen bald in Institut für Denglisch umbenennen und Mannheim „gender“gerecht in „Personhome“ umgetauft werden. Dank an Ihre Reporterin Larissa Hamann, die in ihrem Kommentar nur von Nachtbürgermeister spricht.

Info: Originalartikel unter https://bit.ly/2sTcRt7

© Mannheimer Morgen, Freitag, 13.07.2018