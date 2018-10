Uns Deutschen geht es sehr gut!

Zum Kommentar „Wie lange noch?“ vom 28. Dezember:

Wenn ich Ihren Kommentar „Wie lange noch?“ lese, stellen sich mir die Nackenhaare hoch. Ich frage mich, ob Sie vielleicht in den letzten Wochen und Monaten in einer Art „Dornröschenschlaf“ lagen. Unsere Bundeskanzlerin ist ein Mensch und Menschen machen auch Fehler, und meist lernen sie daraus. Mir jedenfalls ist eine Kanzlerin, die ruhig und besonnen reagiert, tausendmal lieber als ein Präsident, der Chaos twittert. Oder, um in Deutschland zu bleiben, ein Kanzlerkandidat, der am Wahlsonntag um 15 Uhr schon weiß, dass er auf keinen Fall in eine Verhandlung geht, um eine Regierung zu bilden.

FDP: Wie ein Pfau auf dem Hühnerhof

Die FDP, endlich über fünf Prozent, ist so arrogant und benimmt sich wie ein Pfau auf dem Hühnerhof. Keiner dieser „Möchtegerns“ übernimmt politische Verantwortung und dient Deutschland in irgendeiner Weise. Es geht hauptsächlich um das eigene Ego. Sie, Herr Kolhoff, sehen nur eine an allem schuldige Kanzlerin. Würden Sie mal Gutes und weniger Gutes gegenüberstellen, wäre auch Ihnen schnell klar, dass es uns Deutschen, mit Frau Merkel als Kanzlerin, sehr gut geht!

Auf der ganzen Welt hat Deutschland, auch dank der Kanzlerin, ein hohes Ansehen. Aber wahrscheinlich sind die alle blöd, und sehen nicht, was Sie sehen, Herr Kolhoff. Es gibt ein kleines Gedicht, das den Punkt trifft: Hast Du im Leben tausend Treffer, die Menge nickt und geht vorbei. Doch nie vergisst der kleine Kläffer, schießt Du ein einzig Mal vorbei!

Info: Originalartikel unter http://bit.ly/2qnbRij

© Mannheimer Morgen, Samstag, 03.02.2018