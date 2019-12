Unsinnigkeiten sind Folge des Stundentakts

Danke Westfrankenbahn. – Auch ich war bei den Kundgebungen für die Wiederbelebung der Bahnhaltestellen zwischen Osterburken und Lauda dabei da es nur sinnig ist, vorhandene Transportmöglichkeiten wieder nutzen zu können. Doch welche Unsinnigkeiten daraus resultieren sollten, war wahrscheinlich keinem so wirklich bewusst.

So hält zwar seit neuestem werktags stündlich ein Zug in Boxberg. Doch parallel wurden Busverbindungen in den umliegenden Ortschaften geändert oder gar komplett gestrichen.

Dadurch resultierend mussten sogar die Unterrichtszeiten am Schulzentrum in Boxberg komplett geändert werden. Haltestellen wurden verlegt, so dass die Schüler zum Teil im Spurt von der Schule durch eine Schrebergartenanlage zum nächsten Bus rennen müssen.

Neuster Clou ist, dass in unserem Ort durch Fahrplanänderungen quasi über Nacht ohne Information der Anwohner ein Wohngebiet, welches sehr schmale Straßen hat und nebenbei Hauptweg zum Kindergarten ist, mit Parkverbotsschildern ausgestattet wurde. Damit der Bus, der jetzt aus Zeitgründen eine andere Route nimmt, großzügig im Kreis fahren kann.

Auf Anfrage kam die Aussage, dass der Busfahrer nicht rückwärts fahren darf. Deshalb nun die Fahrt durchs Wohngebiet. Wir hätten uns gewünscht, dass Informationen dazu kommen, was aus dem Bahnstundentakt resultiert

. Im Übrigen brauchen wir immer noch ein Auto, um die Bahn nutzen zu können; des Weiteren ein Auto, um unsere Kinder aus der Schule zu holen, da zu bestimmten Unterrichtszeiten keine Busse mehr fahren.

Ich wohne in dem kleinen Dorf Uiffingen im schönen Umpfertal. Bis in die 80er Jahre war hier ein Bahnhof, der auch rege genutzt wurde. Im Zuge der Bahnreform wurde dieser abgerissen.

