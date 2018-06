Anzeige

Zum Artikel „Warum ist Markus Söder so ein Provokateur, Herr Deininger und Herr Ritzer?“ vom 2. Juni:

Interessant, wie Reporter der „Süddeutschen Zeitung“ den Ministerpräsidenten von Bayern, Markus Söder, beurteilen oder soll ich treffender sagen – verurteilen. Sie verstehen es, einen Politiker, der sicher Licht- und Schattenseiten hat, so negativ und so unter der Gürtellinie darzustellen, dass er regelrecht zum „Unmensch” wird. Alles, was der links-liberalen Meinungsmache nicht entspricht, wird mit Unterstellungen, Behauptungen, beißendem Spott und Zynismus überzogen. Warum, Herr Deininger? Warum, Herr Ritzer?

Hass gesät

Sind Fairness und Menschenwürde Fremdworte für Sie? Aussagen wie „Markus Söder ist schamlos und er ist clever, er ist schamlos clever” oder „eiskalter Machtmensch und ein heißblütiger Populist” oder „Er schaut stets auf den eigenen Nutzen, aber er hat auch nichts gegen einen Kollateralnutzen fürs Land” oder „Rauflust” oder „Schuss Brutalität” sind extrem unfair und werden dem Politiker Söder nicht gerecht. Diese Wortwahl erzeugt Hass und sät Zwietracht!