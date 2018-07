Unter der Woche öffnen

Anzeige

Vorige Woche fragte mich mein Blumenhändler auf dem Wochenmarkt Lindenhof, was denn nun am Strandbad passieren würde. Er war unter der Woche dort und habe außer einem Aufkleber von Fody's an der Eingangstür nur aufgestapelte Stühle im Innenraum gesehen. Der MM habe doch den 21. November als Start für den Interims-Betrieb von Fody's angekündigt.

Nun wollte ich wissen, was sich am Strandbad bewegt und habe denselben tristen Zustand vorgefunden. Keine Information über Öffnungszeiten, einen winzigen Fody's Aufkleber an der Tür der Gaststätte und die Speisekarte der Fody's-Kette im kleinen Schaukasten unterhalb des Aufganges.

Nun erfahre ich aus dem Mannheimer Morgen, Fody's öffne nur am Wochenende. Wer so startet, braucht sich um die Bruchlandung keine Sorge zu machen. Das erinnert doch sehr an den vorigen Pächter Kindermann, der den wirtschaftlichen Misserfolg mit seinem suboptimalen Speiseangebot herbeigeführt hat.