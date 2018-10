Fünfzehn zu Null: Das könnte sich bald ändern. Dann würden wir gern auch ein Sechszehn zu Eins akzeptieren. – Wovon hier die Rede ist? Von Überlebenden. Genauer gesagt von noch lebenden Vorsitzenden der ehemals „großen Volksparteien“.Davon hat die SPD derzeit inklusive der sogenannten kommissarischen sage und schreibe 15. Fünfzehn Hoffnungs- und Sehnsuchtsträger, die offenbar gründlich überschätzt wurden. Wie kann man sich systematisch so irren? Dummheit?

Darin unterscheiden sich die Parteien kaum. Und dennoch hat in der CDU niemand Merkel überlebt – nicht als ehemaliger Vorsitzender noch als Anwärter auf eine Zukunft in der Tradition der Partei. Wie erklärt sich diese Diskrepanz?

Ich vermute: Ideologisch bedingter Realitätsverlust auf der einen Seite, das Prinzip der Unterordnung unter „höhere Mächte“ auf der anderen. Diese erbärmliche Schar von „devoten Männchen“ von der Statur eines inzwischen geschassten Kauder bis hin zum baden-württembergischen Herzog Strobl repräsentiert das Prinzip Nibelungentreue.

Merkel, in der DDR sozialisiert, stand für dieses Prinzip des „von oben nach unten“. Sie hat sich diesbezüglich ungeniert immer wieder artikuliert: „Wir müssen unsere Politik den Menschen besser erklären.“ – Wir armen Dummen und Zurückgebliebenen.

Wenn die Merkel nun glaubt, „kontrolliert“ und hinhaltend in der Versenkung verschwinden zu können, kommt sie am Ende ihrem großen Koalitionspartner sehr nahe. In Sachen Realitätsverlust.

Hoffen wir also gemeinsam auf ein baldiges Fünfzehn zu Eins. Oder besser Sechszehn zu Eins.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 31.10.2018