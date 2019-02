Unterprivilegierte bleiben auf der Strecke

Zum Artikel „Geld soll dieses Jahr fließen“ vom 16. Januar:

20 Prozent der Grundschüler (das heißt, jeder Fünfte) verfügen nicht über sinnerfassende Lesefertigkeit, das heißt, sie verstehen nicht, was sie lesen. Und das ändert sich natürlich in der weiterführenden Schule nicht, da das „Lesenlernen“ nicht mehr im Lehrplan steht.

Finanzen sinnvoller einsetzen

Das heißt, jeder fünfte Schüler verlässt die Schule als „funktionierender Analphabet“. Gleichzeitig lese ich in einem anderen Bericht, dass die Bundesregierung sieben Milliarden Euro für die Digitalisierung in Schulen bereitstellen will. Sollte man die Prioritäten (und Finanzen) nicht pädagogisch sinnvoller setzen? So bleiben die unterprivilegierten Kinder wieder auf der Strecke, statt Maßnahmen für ihre Förderung bereitzustellen.

Info: Originalartikel unter http://bit.ly/2E4JLwQ

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 26.02.2019