„Unterstützung vermisst“

Wohl nicht nur das Debakel bei der Ministerpräsidentenwahl in Thüringen hat die Entscheidung der CDU-Chefin beeinflusst, den Parteivorsitz abzugeben und auf eine Kanzlerkanditatur zu verzichten.

Die CDU befindet sich in einem Richtungsstreit, und AKK vermisste seit Langem die nötige Unterstützung in den eigenen Reihen. Auch blieb ihr der Vertrauensverlust in den letzten Politik-Barometern nicht verborgen.

Denn des Volkes Stimme strafte sie immer mehr mit hinteren oder gar letzten Plätzen in der Beliebtheitsskala ab.

Bleibt nur zu hoffen, dass die CDU möglichst schnell einen kompetenten Nachfolger für die Ämter der AKK findet, damit nicht auch die Große Koalition Schaden leidet.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 13.02.2020