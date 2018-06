Unverschämte Denkweise

Anzeige

Über die überhöhte Dispozinsen bei Überziehungskrediten hat jeder so seine Sichtweise! Aber die Denkweise des bayerischen Genossenschaftspräsidenten Stephan Götzl grenzt schon an Unverschämtheit. Er sollte sich an der eigenen Nase packen und sich selbst fragen, ob Banken etwa ein Grundrecht auf Misswirtschaft haben? Viel schlimmer ist es, mit dem Geld anderer Leute riskante Transaktionen zu betreiben und den Vorständen und Aufsichtsräten, selbst bei höchsten Verlusten, noch millionenschwere Boni zu gewähren?? (Kommt da etwa noch Unmoral ins Spiel).

Da wird doch gleich nach dem Staat um Hilfe gerufen!! Dann ist es genau der kleine Sparer, der mit seinen Steuern die Verluste der Konzerne begleichen soll. Und genau diesen wollen Sie auch noch maßregeln ( Zitat in dem Artikel: "Du hast deine Grenze überschritten!"). Wer bitte massregelt die verantwortlichen Vorstände und Aufsichtsräte der Konzerne, wenn sie Grenzen im grossen Stil überschreiten? Hier zeigt sich die respektlose, überhebliche und unverfrorene Einstellung der Manager und Möchtegernexperten!