Unverständliche Kündigung

Suspendierung des Klinikdirektors der Uni-Augenklinik. Die Klinikleitung dachte wohl, dass man den Leiter der Universitätsaugenklinik unbemerkt entfernen könnte. Weit gefehlt. Es ist an der Zeit, dass sich hier die Patienten zu Wort melden. Mein Sohn Thomas leidet an einem angeborenen Augenleiden. Nach einer Odyssee durch Augenkliniken und nachdem uns die damals behandelnde Augenklinik zur Entfernung der Augen geraten hatte, wechselten wir zur Uni-Augenklinik Erlangen. Hier lernten wir Prof. Jonas kennen und schätzen. Es entstand ein langes Vertrauensverhältnis, das dazu führte, dass mein Sohn heute noch seine beiden Augen hat und Prof. Jonas ihm seinen Sehrest erhalten und verbessern konnte.

In größeren Abständen sind Kontrollen nötig, um nicht zuletzt auch über eine Sandimun Therapie nach einer Hornhauttransplantation Rücksprache zu halten. Jetzt versuchten wir eine Terminabklärung vorzunehmen. Die Aussagen, "ein Termin ist zurzeit nicht möglich", auf weitere Nachfragen, "Herr Prof. Jonas ist nicht im Haus, ist nicht mehr im Haus, wurde suspendiert, wir die Angestellten der Klinik haben dies auch aus der Presse erfahren. Prof. Jonas ist für Patienten nicht mehr erreichbar."

Der Umgang mit den Mitarbeitern spricht hier für sich. Nach der anfänglichen Fassungslosigkeit machte ich mich auf die Suche nach weiteren Informationen. Die Beurteilung der Augenklinik konnte es nicht sein, nur Bestnoten. Nach Auskunft der Geschäftsleitung war das wirtschaftliche Ergebnis stets positiv. Was sind nun die wirklichen Gründe? Es gab wohl erkennbar Spannungen zwischen der Geschäftsleitung und dem Führungsstil der Augenklinik. Dieser Führungsstil führte jedoch zur vorliegenden Bewertung und zum wirtschaftlichen Ergebnis. Wenn nun die Geschäftsleitung trotz der jahrelangen positiven wirtschaftlichen Ergebnisse und der ausnehmend unbestrittenen fachlichen guten Arbeit die hier geleistet wurde, so ihre internen Probleme löst, so ist das nicht nur unverständlich und letztlich in der Außenwirkung für eine Uniklinik schädlich, es lässt auch die Langzeitpatienten, die mit schwerwiegenden Augenleiden um ihr Augenlicht ringen, zurück.

