Unverständnis für Absage von Kappenfahrt

Unsere diesjährige Kappenfahrt durch Rheinau fand leider nicht statt, da die Mitarbeiter des Ordnungsamtes und der Stellvertreter des Ersten Bürgermeisters dies verboten. Die endgültige Entscheidung an die Sandhasen beziehungsweise an den Vorsitzenden abzudrücken, zeigt mir die Unfähigkeit unserer städtischen Ämter und Politiker.

Uns ist schon klar, dass Sicherheit bei einer Schlechtwetterlage Vorrang hat, aber diese war am Rosenmontag um 14 Uhr auf der Rheinau nicht mehr vorhanden. Sicher, es regnete und wir hatten Windböen von etwa 60 Stundenkilometern, aber nachdem in den Karnevalshochburgen bei 80 Stundenkilometern und mehr Windgeschwindigkeit gefahren wurde, ist mir die Absage auf der Rheinau gänzlich unverständlich.

Stand Entscheidung früher fest?

Auch eine zeitliche Verschiebung um eine Stunde wurde nicht akzeptiert. Abgesagt bleibt abgesagt. Besonders ärgerlich war, dass die Vereine, Gruppen und Privatleute erst bei der Aufstellung am Rheinauer Ring von dem Verbot des Zuges erfahren haben. Da die Straßenbahnen der Linie 1 ohne Unterbrechung in der Relaisstraße fuhren, muss doch die Absage des Rosenmontagszuges früher gefallen sein.

Haben die Entscheidungsträger eine Vorstellung, wie viel Arbeit und Geld in so einer Zugbeteiligung steckt? Wir werden nun unsere 5000 Beutel Popcorn, die für den Rheinauer Umzug eingeplant waren, an Altersheime und Kindergärten abgeben, denn zum eventuellen Umzug 2020 sind sie leider nicht mehr genießbar.

