Unvorstellbare Größenordnungen

Auch sie halten das Thema für ungeklärt. Wer es wissen wollte, hat schon 2014 von Patrick Graichen, Chef der Agora Energiewende erfahren können, es werde in den nächsten Jahrzehnten keine nennenswerten Großspeicher geben. Auch „power to gas“ ist nicht finanzierbar, wie Sie auch richtig erkennen. Es gibt also schon von daher kein Konzept für eine deutsche Energiewende.

2017 haben die europäischen Stromhersteller eine langjährige Studie veröffentlicht (VGB powertech), in der die Windkraft, die den Großteil des Stroms sicher bereitstellen soll, als völlig ungeeignet dargestellt wird, um eine Versorgungssicherheit zu gewährleisten. Sowohl beschränkt auf Deutschland, als auch im europäischen Maßstab, weil die Windzustände großräumig ähnlich sind. Auch die Größenordnungen kann sich niemand vorstellen und es wird auch nicht darüber berichtet.

In Rheinland-Pfalz sollen 16,8 Terrawatt-Stunden Strom im Energiesektor Strom mit Windkraft ersetzt werden. In Baden-Württemberg handelt es sich um die dreifache Menge. Ein modernes großes Schwachwindrad erzeugt im Jahr 5,2 Megawattstunden Strom. Teilen wir die Zahl durch die gewünschte Menge, so erhalten wir für Rheinland-Pfalz 3300 und für Baden-Württemberg 9900 Windräder. Der Stromsektor macht aber nur 20 Prozent der Gesamtenergie aus.

Verkehr (40 Prozent Elektroautos) und Heizung (40 Prozent Wärmepumpen) sollen ebenfalls auf Strom umgestellt werden. Unsere genialen Macher behaupten, sie würden gleichzeitig 50 Prozent einsparen. Glauben wir einmal diesen Leuten, so müssen für die beiden Sektoren Verkehr und Heizung so viel Elektrizität erzeuget werden, wie im Sektor Strom. Wir können also die 3300 Windräder mal drei nehmen und haben in Rheinland-Pfalz circa 10 000 Windräder, in Baden-Württemberg wären wir dann bei circa 30 000 Windräder.

Klar, dass darüber nicht geschrieben wird, weil sich spätestens an dieser Stelle jeder normale Mensch an den Kopf langt. Frau Merkel will in Europa das Jahrhundertgeschäft mit deutscher Windkraft machen. Die ehrgeizigen Pläne kostet uns schon jetzt, obwohl wir erst am Anfang stehen, ein Drittel unserer Stromrechnung, und dies ohne Erfolg bei der CO2-Reduzierung.

Info: Originalartikel unter https://bit.ly/2sPXtwY

Samstag, 30.06.2018