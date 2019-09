„Verantwortliches Handeln einfordern“

Die „Klimahysterie“ nervt sicher dann, wenn es um die eigene Komfortzone geht. Was war das doch ein sorgloses Leben, als man die Erfordernis und den Berg an Aufgaben für Politik und Gesellschaft, um den Wandel hin zu einem nachhaltigen Wohlstand zu meistern (ja, das ist tatsächlich möglich!) noch ungestraft klein reden konnte. Jetzt kommen da diese vielen jungen Leute . . . keine Ahnung von Zukunft, Umwelt, Politik und Wirtschaft und überhaupt: was mischen die sich ein?! Es ist gut, dass sie mit kreativen Protesten verantwortliches Handeln von Politik, Wirtschaft und Gesellschaft einfordern, damit auch ihre Zukunft noch lebenswert sein wird . . . und da sind die vielen Abstriche, die die jungen Heranwachsenden gegenüber heutigen Ansprüchen in Kauf nehmen müssen, schon abgezogen.

Man fragt sich allen Ernstes, welche Beweise denn noch angeführt werden müssen, bis man die Realität der Klimaveränderungen akzeptiert.

Wenn man wissenschaftliche Erkenntnisse auch nicht gelten lässt, so sollte man wenigstens dazu stehen, dass man sein Verhalten nicht ändern mag. Wäre doch okay . . . man kann nicht jede und jeden erreichen, und das ist auch nicht erforderlich.

Übrigens: wir verwechseln Komfort oft mit Gewohnheiten, die, wenn man sie verändert oder zumindest eingeschränkt hat, oftmals gar nicht mehr vermisst werden.

Ich wünsche uns allen, die wir mit anpacken, gutes Gelingen und dass wir es wieder schaffen, Anerkennung für ein beispielhaftes Vorangehen zu erlangen . . . wir würden Nachahmer gewinnen!

