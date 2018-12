Zum Artikel „,Bürgergeld‘ oder ,Garantiesicherung‘“ vom 19. November:

Andrea Nahles fordert im Zuge des bereits jetzt begonnenen Wahlkampfes für die Zeit nach der großen Koalition, dass Hartz IV reformiert werden müsse. Grundlegend sind aus meiner Sicht Reformen des Sozialsystems und insbesondere das Arbeitslosengeld II sinnvoll. Doch die Forderungen von Andrea Nahles, Sanktionen abzuschaffen, sind aus meiner Sicht eher Wahlversprechen als lösungsorientierter Ansatz. Ebenso die Forderung der Grünen nach einer „Garantiesicherung“, verbunden mit einer gänzlichen Freiwilligkeit für Arbeitslose zum Wiedereingliederungsprozess in den Arbeitsmarkt, setzt nicht an der Ursache der Problematik an.

Warum sollte ein Mensch, der nicht bereit ist zu arbeiten, keine Konsequenz aus seinem Verhalten spüren? Es liegt in der Verantwortung jedes Einzelnen, einen Beitrag zur Gemeinschaft zu leisten und sich einzubringen. Wenn diese Bereitschaft zur Übernahme von Eigenverantwortung fehlt, ist es nicht die Aufgabe der Gemeinschaft, dies zu tolerieren und aus einem Gutmenschentum heraus die Versorgung desjenigen zu übernehmen.

Rahmenbedingungen schaffen

Vielmehr ist es doch Aufgabe der Politik, Rahmenbedingungen zu schaffen, bei welchen die Bürger von ihrer eigener Hände Arbeit auch anständig leben können und somit jedem einzelnen die Möglichkeit bieten, für sich selbst sorgen zu können. Es gibt Menschen, die aufgrund ihrer sozialen oder auch körperlichen Voraussetzungen kein Facharbeiter oder Arzt werden können, jedoch trotzdem ihre Verantwortung in der Gesellschaft übernehmen. Man denke hier beispielsweise an Menschen mit Behinderung in sozialen Werkstätten.

Weiterhin ist es nicht nachzuvollziehen, dass eine Putzfrau 40 Stunden in der Woche arbeitet und trotzdem aufstockende Leistungen vom Arbeitsamt erhält. Hier sollte Abhilfe geschaffen werden und nicht nur geringe Einkommen angehoben werden, sondern aus meiner Sicht alle Einkommen gleichgestellt werden.

Wenn Rahmenbedingungen vorhanden sind, bei welchen jede Form der Arbeit oder auch des Einbringens in die Gemeinschaft ein anständiges Einkommen ermöglicht, dann obliegt es jedem einzelnen Menschen, sich in die Gesellschaft einzubringen oder eben kein Einkommen und auch keine Leistungen zu erhalten. Dies würde jedem Menschen die Chance geben, sich über den aus dem Herzen heraus gewählten Beruf zu entfalten.

Info: Originalartikel unter https://bit.ly/2RsWaiE

