Verbale Umarmung Habecks

Zum Kommentar „Gutes Beispiel“ vom 8. Januar:

Der Bewertung Werner Kolhoffs des großartig verkündeten Rückzugs von Robert Habeck aus Twitter und Facebook kann ich nichts Positives abgewinnen. Habeck exerziert vor, wie man mit leicht nach vorne geneigtem, von unten nach oben geführten traurigem „Dackelblick“ aus einer selbst verschuldeten medialen Schlappe noch einen Punktsieg machen kann. Nämlich indem man sich zu einem Opfer der Internetriesen erklärt, sich vermeintlich etwas in die ach so arg malträtierte Politikerseele schauen lässt.

Werner Kolhoff rollt dem Liebling der immer linksgrüner werdenden Medien den roten Teppich aus, indem er einen promovierten Literaturwissenschaftler und vielfachen Buchautor verbal umarmt, seine Entsagung von den genannten Internetmedien als eine gute und richtige Entscheidung charakterisiert.

Wenn der Liebling des „MM“, Herr Habeck, in den sozialen Medien – ungezwungen – einmal rauslässt, was er so denkt und dabei ein ganzes Bundesland einschließlich einer demokratisch gewählten Landesregierung diffamiert, dann ist nicht Herr Habeck schuld, sondern die sozialen Medien? Vielleicht sollte Ihr Kommentator mal in sich gehen und überlegen, was er da für einen Käse von sich gibt.

Info: Originalartikel unter http://bit.ly/2D1fT3X

