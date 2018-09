Zur Kritik an Hans-Georg Maaßen:

Die doch recht verbissene Kritik an dem Präsidenten des Bundesverfassungsgerichts gerade durch die Parteien, die immer mehr die Dienste der Verfassungsschützer und ihrer V-Leute in Anspruch nehmen wollen, ist doch in sich unlogisch.

Es ist doch kontraproduktiv, diese Ämter durch die massive Kritik an Maaßen negativ in die Diskussion zu bringen. Die Bundes- und Landesämter des Verfassungsschutzes wären am besten als regierungsunabhängige Behörden verfasst, ähnlich der Gerichte.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 20.09.2018