Vergleichbar mit erster Phase der Industrialisierung

Fast schon Zynismus

Doch gerade in Europa, also auch in Deutschland, erleben wir das Neuentstehen von prekären Verhältnissen. Falsche Wirtschaftspolitik, die den Mittelstand verarmen lässt und den Unterschichten nur noch geringe Möglichkeiten zum Aufstieg bietet, während die Reichen immer reicher werden. Jugendarbeitslosigkeit, „Arbeitskarrieren“ mit oft ungewollten Unterbrechungen und Pausen durch Arbeitslosigkeit, Niedriglohnbeschäftigung, von der die Menschen kaum und nur schlecht leben können, Bildungssysteme, die kaum mehr an Bildung orientiert sind, sondern nur dem Nützlichkeitsgedanken für die Wirtschaft unterliegen, Altersarmut – real oder drohend, das sind Zustände, vergleichbar mit der ersten Phase der Industrialisierung.

Und wieder versagen die Eliten. Statt Angebote gibt es Strafsysteme wie Hartz IV, weil der Mehrheit der Betroffenen unterschwellig Unflexibilität, Faulheit und Selbstverschuldung unterstellt wird. Herr Kolhoff, Menschen, die nach anderen Lösungen suchen, als sie die kapitalistische Weltordnung diktiert, als Sozialromantiker und Sektierer zu verunglimpfen, grenzt fast an Zynismus.

