Verhältnis hinterfragen

Zur Karikatur und zum Artikel „Kein Platz für rechtsnationales Gedankengut“ vom 29. August:

Gratulation an den Zeichner Jürgen Tomicek, der das Verhältnis von Rechtsextremismus und Politik auf den Punkt bringt! Wie blauäugig, wirklichkeitsfremd und selbstverliebt unsere Politiker sind, wird in der Ausgabe noch mal erschreckend deutlich, der Grünen-Landtagsfraktionschef Andreas Schwarz erklärt: „Für rechtsextremistisches und rechtsnationales Gedankengut ist in Baden-Württemberg kein Platz“. Wow! Vielleicht hinterfragen Sie, Herr Schwarz, die Initiativen „gegen Rechts“ – auch in Ihrem Wahlkreis.

Samstag, 15.09.2018