Verhalten der Raucher wird nicht geahndet

In anderen Ländern klappt es

Vor drei Jahren fragte ich schriftlich beim Ordnungsamt an, wie viel Verwarnungsgelder im Jahr 2014 für weggeworfene Kippen eingenommen wurden. Um nicht antworten zu müssen, dass es null Euro seien, wurde mir mitgeteilt: „Eine explizite Aussage über die Höhe der Gesamtsumme an Verwarngeldern, die allein aus dem Wegwerfen einer Zigarette resultieren, kann nicht getroffen werden.“ Außerdem erfuhr ich, dass ein solch ordnungswidriges Verhalten nur geahndet werden kann. Das heißt: Es kann, muss aber nicht, und die Ordnungskräfte ersparen sich viel Ärger, wenn sie einfach wegsehen. Wie man aber hört, funktioniert es in anderen Ländern besser – zum Beispiel auf Sardinien und in Singapur.

