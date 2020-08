„Verhalten gefährdet viele“

Zirka 20 000 Gegner staatlicher Corona-Auflagen haben am Samstag in Berlin demonstriert und Abstandsregeln und Maskenpflicht missachtet.

Die Freiheitsrechte, Versammlungsfreiheit und allgemeine Handlungsfreiheit sind ein hohes Gut. Leben und Gesundheit der Menschen sind die höchsten Rechtsgüter überhaupt. Ohne sie gibt es keine Freiheit.

Deshalb ist die Ausübung der Versammlungs- und allgemeinen Handlungsfreiheit immer gegen das Recht auf Leben und Gesundheit abzuwägen. Notfalls muss der Staat diese Rechte unter Wahrung des Verhältnismäßigkeitsprinzips und des Einsatzes des mildesten, tauglichen Mittels in der Ausübung begrenzen.

Das Verhalten der Demonstranten gefährdet die Gesundheit einer Vielzahl von Menschen. Die Regierung des Bunds und der Länder haben es bisher durch konsequente und richtige Maßnahmen geschafft, die Ausbreitung des Virus zu begrenzen. Trotzdem haben leider über 9000 Menschen ihr Leben verloren. Deutschland steht derzeit möglicherweise am Beginn einer zweiten Infektionswelle. Sollte diese außer Kontrolle geraten, dann drohen uns Zustände wie in England oder gar den USA. Lassen wir es nicht so weit kommen.

Schützen wir unsere Mitmenschen und halten uns deshalb an die Hygieneregeln bis die Pandemie im Griff ist. Dazu braucht es sicher viel Geduld. Aber umso mehr können wir uns auf die Zeit danach freuen.

