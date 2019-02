Verkehrswende in weiter Ferne

Zum Kommentar „Zu kurz gedacht“ vom 21. Januar:

In seiner Kritik am Tempolimit-Vorschlag ist sich der Kommentator mit dem Verkehrsminister und dem ADAC einig: „Die Bürger müssen abgeholt und mitgenommen werden, statt sie mit Regeln (…) zu einer Verhaltensänderung zu zwingen.“ Gut gebrüllt, Löwe! – möchte man laut ausrufen bei diesen Worten.

Eine Verkehrswende „von innen heraus“ kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Ganz im Gegenteil, man braucht sich nur die Fakten zu den aktuellen Kfz-Zulassungen anzuschauen: Immer mehr PS, immer mehr SUV, steigender Spritverbrauch, zunehmender CO2-Ausstoß. Großes Elend.

Im Lichte dieser Tatsachen fällt es schwer, sich vernünftige Bürger vorzustellen, die – von sich aus – ihr Verhalten so ändern, dass die für den dringenden Klimaschutz unabdingbaren Veränderungen tatsächlich eintreten würden. Mich wundert auch, dass das ja schon öfter geforderte Tempolimit nur von der reflexhaften Kritik der lobbygesteuerten Stellen (Verkehrsministerium, Automobilclubs und so weiter) beantwortet wird und sich hierzu nicht auch die Verkehrswissenschaftler, Stauforscher und so weiter endlich einmal vernehmlich äußern.

Die 2018 in Deutschland zu Protokoll gegangenen Staus hatten eine Gesamtlänge, die 38 Mal um den Erdball gereicht hätte. Wer – zum Beispiel als Bundesverkehrsminister – in dieser Lage lediglich mit der Hoffnung aufwartet, vielleicht vernunftbegabte Bürger würden Maßnahmen zur Linderung dieser apokalyptischen Verhältnisse schon irgendwie von sich aus treffen, der sollte wohl rasch seinen Hut nehmen. Die Stauforschung sagt eindeutig, dass Staus in den meisten Fällen ohne konkrete Anlässe (Baustellen, Unfallstellen und so weiter) entstehen.

Die Ursache liegt überwiegend vielmehr in einem ungleichmäßigen Verkehrsfluss, der wiederum aus teilweise stark voneinander abweichenden Geschwindigkeiten der beteiligten Fahrzeuge resultiert. Untersuchungen zeigen, dass ein optimaler Verkehrsfluss bei einer Geschwindigkeit von rund 85 Kilometer pro Stunde zustande kommt. Ob wir nun alle nur noch maximal 85 fahren sollen, weiß ich im Moment auch nicht, aber das sind erst einmal die evidenten Tatsachen, die es zu berücksichtigen gilt, wenn wir das Stauthema einmal angehen wollten. Ein möglichst gleichmäßiger Verkehrsfluss würde jedenfalls zudem auch das Klima schonen.

Es sind nämlich weniger die hohen Geschwindigkeiten, die den Spritverbrauch/CO2-Ausstoß nach oben treiben, sondern vor allem die – wenn man auf der Autobahn schön schnell fahren möchte – im Normalfall alle paar Sekunden notwendig werdenden, energieintensiven Beschleunigungsvorgänge, regelmäßig über etwa die halbe Tachoskala. Wer kennt das nicht?

Info: Originalartikel unter http://bit.ly/2CGKdQd

