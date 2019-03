Verleihung des Bloomaulordens sorgt für Diskussion

Zum Artikel „Sture Frau mit großem Herz“ vom 5. März:

Was hat sich das Verleihungskomitee gedacht, den Bloomaulorden dieses Jahr an Ilka Sobottke zu verleihen? Einer Dampfplauderin im Namen des Herrn. Kennt man Frau Sobottke in Mannheim? Scheinbar nur das Dreiergremium, das die jährliche Auswahl trifft.

„In der katholischen Kirche könnte ich meine Schnauze nicht so aufreißen“, sagt sie. Warum macht sie es dann überhaupt? Angeeckt ist sie ja schon damit. Wie oft will denn der „MM“ noch schreiben, dass sie kein Blatt vor den Mund nimmt? Dabei wäre es besser, sie würde mal eins vor den Mund halten. Wenn ich mir die Preisträger oder Preisträgerinnen der letzten Jahre anschaue, wären mir ganz andere Kandidaten oder Kandidatinnen eingefallen. Rolf Götz (Träger 2018) hat die Laudatio verweigert. Scheinbar war es für ihn die falsche Wahl. Für mich auch.

Noch unter dem authentischen Live-Eindruck des Sonntagabends stehend, kann man nur sagen, dass es die Herren Professoren Markus Haass und Klaus van Ackern glänzend verstanden haben, Gemeinsamkeiten und Unterschiede angemessen zu gewichten. Ich bin heute stolz auf Mannem!

Die Bloomäuler, die an der Verleihung des Ordens an Frau Sobottke aus den uns bekannten Gründen nicht teilgenommen haben, haben ihre Auszeichnung wohl aufgrund einer Fehlentscheidung erhalten und sollten sie fairerweise zurückgeben.

Wenn der im Vorjahr ausgezeichnete Ordensträger keine „Laudatio“ halten will, ist das ja verständlich. Wenn er aber weiterhin den Begriff „linksextremistisch“ verwenden möchte, sollte er mal ein Lexikon zur Hand nehmen und sich über die Begriffe „extremistisch“ und „Extremismus“ informieren. Übrigens wurde der Chefredakteur des „Mannheimer Morgen“ vor einiger Zeit in einem Leserbrief als „linksextremistisch“ bezeichnet.

Schon damals fragte ich mich, wie dieser Begriff zu steigern ist: „megalinksextremistisch“ oder „linksmegaextremistisch“ oder?

