„Vermisse gemeinsame Gespräche“

Das Corona Virus wird uns noch lange beschäftigen. Doch wie gehen wir damit um?

Schweden hat es uns gezeigt, ohne die Wirtschaft an die Wand zu fahren, und ohne diktatorische Verhältnisse einzuführen.

Ja, es ist eine sehr ernstzunehmende Krankheit, die sich keiner von uns wünscht. Ich vermisse jedoch gemeinsame Gespräche mit erfahrenen Virologen, Ärzten und weiteren Kapazitäten auf diesem Gebiet und nicht nur die, die von Bill Gates bezahlt werden.

Ferner dürfte in Zukunft kein Politiker und Abgeordneter in irgendeinem Aufsichtsrat fungieren. Er oder sie hat allein uns, dem demokratisch, orientierten Volk zu dienen. So steht es in der Verfassung.

Bei so vielen Fragen, die vor uns stehen, wäre es da nicht sinnvoll, endlich das bedingungslose Grundeinkommen einzuführen, damit die Schere zwischen Arm und Reich vielleicht etwas enger würde und keiner um Almosen betteln muss?

