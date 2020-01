Vermögenssteuer hilft Armen nicht wirklich

Eine Vermögenssteuer ist unsinnig, weil sie den sogenannten Armen nicht wirklich hilft. Die eingenommenen Vermögensgelder würden durch den Fiskus in unbekannte Kanäle des Staatssäckels fließen und nicht den Armen zugute kommen; siehe Solidaritätsabgabe. Sie sollte nur für dem Ostaufbau verwendet und auch nur vorübergehend erhoben werden. Ein Versprechen, das bis heute durch die Politik nicht eingelöst wurde. Besser ist es, wenn die Vermögenden ohne Umwege spenden, was sie sehr oft tun, zum Beispiel für soziale Zwecke oder in konkrete Projekte, und geben damit ein Teil ihres Vermögens unmittelbar an die Gesellschaft zurück, was viel sinnvoller und nützlicher ist; siehe Projekte des Herrn Dietmar Hopp.

Aber auch Herr Plattner, der in den letzten Leserbriefen zu Unrecht kritisiert wurde, hat reichlich gespendet, so zum Beispiel in Potsdam 1998 das Institut für Digital Engineering (HPI) gegründet, dass er mit 200 Millionen bezuschusst hat. Auch hat er für den neugebauten Potsdamer Platz in Berlin viel privates Kapital investiert. Diese Art der Unterstützung ist einer Vermögenssteuer vorzuziehen.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 11.01.2020