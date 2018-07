Vernunft gegen Schubladen

Anzeige

Seit dem 23.05.1949, also seit bald 70 Jahren, hat unser Grundgesetz Gültigkeit. Die ganz große Mehrheit der Bevölkerung ist in diese Zeit hineingeboren. Mit diesem Gesetz wird unser Zusammenleben geregelt, mit diesem Grundgesetz haben wir den Schlüssel in der Hand als „Humanwesen“ in diese unsere Gesellschaft hineinzuwirken.

Wolfgang Heissler, Mannheim

© Mannheimer Morgen, Samstag, 14.07.2018