Viele Flüchtlinge würden gerne tauschen

In Griechenland Arbeit gefunden

Mithilfe einer größeren Geldsumme (die Herkunft des Geldes wird in Ihrem Artikel nicht erwähnt) gelangt er in seine Heimat, findet Frau und Kinder zum Glück wohlauf wieder. Erneut beschließt er, diesmal mit seiner inzwischen schwangeren Frau und den zwei Kindern, „zurück zum besten Volk der Welt“ nach Deutschland zu reisen, denn er will ja „nur seine Kinder retten“.

Obwohl Herr Hamido in Griechenland Arbeit gefunden hat, sowohl er als auch seine Familie sich dort sicher fühlen dürfen, ist er mit seiner gegenwärtigen Situation unzufrieden; es ist aber vorstellbar, dass viele andere Menschen, die gegenwärtig auf der Flucht sind, gerne mit ihm tauschen würden.

Info: Originalartikel unter http://bit.ly/2szQR8K

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 27.02.2018