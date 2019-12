Viele Tierarten durch Menschen bedroht

In dem Bericht der Fränkischen Nachrichten „Katzen sollen im Haus bleiben“ wollen zwei niederländische Juristen/Forscher von der Uni Tilberg ein Streunverbot für Katzen, da sie die Artenvielfalt von Vögeln in Europa durch diese als gefährdet sehen.

Katzen fangen Mäuse und Vögel! Ja, das ist grausam für uns Menschen. Katzen fressen Fleisch, der Mensch isst auch Fleisch. Wer brachte die Katze vor Jahrtausenden nach Europa? Wohl der Mensch!

Katzen sind ähnlich wie Hunde oft der beste Freund des Menschen. Sie werden von uns schon sehr lange Zeit gehalten, für verschiedene Zwecke genutzt und auch oft immer wieder gequält. Grausam, oder? Es ist bekannt, dass meist durch die Menschen viele Tierarten bedroht sind oder sogar ausgerottet wurden.

In Italien werden immer noch tausende von Singvögeln, die ins Winterquartier nach Süden fliegen, mit großen Netzen gefangen und verspeist. Mehr als grausam, oder?

In manchen Gebieten Frankreichs werden Vögel (Finken) mit Hilfen ihrer Artgenossen, die in Käfigen gehalten werden, gefangen und landen auf der Speisekarte. Diejenigen, die am schönsten singen, bleiben am Leben und müssen eingesperrt ihre Artgenossen anlocken. Noch mehr als grausam, oder?

Es gibt noch so viel mehr, was die Menschen mit Tieren, Natur und Umwelt anrichten!

Liebe Juristen oder Forscher oder wie Sie sich nennen mögen, fordern Sie doch öfter mal etwas, was die Menschen anrichten oder zerstören . . und informieren Sie die Bevölkerung über Missstände . . . forschen Sie weiter!

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 21.12.2019