Volle Nutzung muss für Verbraucher möglich sein

Anzeige

Zum Artikel „Deutschland hält unrühmlichen Spitzenplatz“ vom 27.7.:

Verbrauchsgüter lassen sich normalerweise ohne weiteres völlig aufbrauchen, wie etwa Bier aus einer Flasche, oder Zucker aus einer Tüte. Bei pastösen Produkten sieht das anders aus. Beispiele dafür sind Zahnpasta und Cremes, aber auch Marmelade gehört dazu. Je nach Art des Produkts und der Ausführung der Verpackung bleibt schließlich ein Rest, der sich nicht ohne weiteres nutzen lässt.

Entweder wir werfen die Verpackung in den Müll. Dann werden wir um die volle Nutzung dessen, was wir bezahlt haben, gebracht. Oder wir mühen uns damit ab, an die Reste des Inhalts zu kommen, dann werden wir um unsere Zeit gebracht. Es ist wirklich bemerkenswert, wie lange schon die kaufende und verbrauchende Menschheit sich dies gefallen lässt. Abhilfe wäre leicht möglich durch einfache Konstruktionsänderungen. Von den Herstellern sind entsprechende Initiativen nicht zu erwarten. Ganz im Gegenteil, die Hersteller werden allen Wünschen nach Verbesserung Widerstand entgegensetzen. Profitieren sie doch dadurch, dass sie so mehr verkaufen können als eigentlich gebraucht wird. Wir als Verbraucher haben ein Recht darauf, das Gekaufte ohne besondere Schwierigkeiten ganz nutzen zu können. Wir sind doch selber schuld, wenn wir uns seit mehr als hundert Jahren nicht um dieses Recht kümmern. So wie die Dinge liegen, müssen wir uns dieses Recht erstreiten, Druck machen, Hebel ansetzen.