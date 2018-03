Vorort-Straßen sind Rumpelfahrbahnen

Anzeige

Als Radfahrer ist es für mich ärgerlich, dass alle Fahrbahnreparaturen unfachmännisch ausgeführt werden – das heißt, zu hoch oder zu tief.

Wer ist verantwortlich?

Unsere Infrastruktur in den Vororten ist durch diese Pfuschreparaturen so geschädigt, dass man als Radfahrer in Schlangenlinien seinen Weg suchen muss.

Ich frage ich mich, wer nimmt den Straßenbaufirmen diese schlechten Arbeiten ab und zeichnet für die ordnungsgemäße Ausführung mit seinem Namen?

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 13.03.2018