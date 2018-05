Waffenbesitzer mit Verantwortung

Anzeige

Zum Artikel „Trump beehrt Waffennarren“ vom 4. Mai:

Dieser „Bericht“ ist ein reiner Hasskommentar. Auch wenn Sie es nicht für möglich halten: Man kann 100 halbautomatische Waffen, zum Beispiel vom Typ AR 15 besitzen und ein Leben lang keiner Mücke etwas zuleide tun. Dass dies möglich ist, beweisen die Millionen Waffenbesitzer in den USA und anderswo tagtäglich. Diese sind in den wenigsten Fällen „Waffennarren“, sondern ganz normale, ja oft sogar besonders verantwortungsbewusste Menschen.

Ich selbst rechne mich zu dieser Gruppe. Wenn man alles verbieten würde, was irgendwann von irgendwem missbraucht wurde, bliebe von unserer Zivilisation nicht mehr viel übrig. Ich nehme an, Sie selbst benutzen auch regelmäßig „Mordinstrumente“ wie Messer oder Autos. Nach Ihrer Theorie müssten Sie von all diesem Teufelszeug die Finger lassen. Wer ständig mit Schaum vor dem Mund herumläuft, sollte keine Zeitungsartikel schreiben.