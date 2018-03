Waldfrevel in Käfertal

Anzeige

Baumaßnahmen als Grund

Von Vertretern des Gemeinderats habe ich eine andere Auskunft erhalten: Längs des gesamten Kasernenzauns müsse der Wald auf einer Breite von mindestens 25 Metern gerodet werden. Das hänge mit späteren Baumaßnahmen auf dem veräußerten ehemaligen Kasernengelände zusammen. Wie gründlich dieser Forderung inzwischen Folge geleistet wird, kann vor Ort in Augenschein genommen werden. So entlarvt sich in diesem speziellen Fall die Bezeichnung „waldpflegerische Maßnahme“ ganz von selbst als Waldfrevel und Verhöhnung umweltbewusster Bürger. (Helga Funke, Mannheim)

