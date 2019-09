Waldhof macht Müllvermeidung vor

Zum Thema Pfandsystem im Carl-Benz-Stadion:

Glückwunsch SV Waldhof! Nein, diesmal nicht zum Aufstieg. Aber zur praktischen Umsetzung in Sachen Nachhaltigkeit und Umweltschutz! Mehrwegbecher mit Henkel im Pfandsystem? Wie, dadurch auch noch die Papphalterungen einsparen? Mülleinsparung mit Hirn? Geht das? Ja, in Mannheim macht es der SV Waldhof unter anderem der SAP-Arena vor!

Vorbildliches Pfandsystem

Hier wird nicht über Kaffeebecher oder Strohhalme diskutiert, hier wird etwas getan. Ich bin kein SV Waldhof-Fußballfan, sondern Eishockeyfan. Somit bin ich nur durch Zufall auf diese tolle Neuerung im Carl-Benz-Stadion gestoßen. In der SAP-Arena wünsche ich mir so ein Pfandsystem schon lange. Ob bei Konzerten, den Löwen oder für mich noch wichtiger, den Adlern. Was dort bei jeder Veranstaltung an Müll verursacht wird, ist für mich der pure Wahnsinn.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 17.09.2019