„Wann ist der Mensch ein Mensch?“

Die Worte des Leserbriefschreibers vom 9. Mai sind nicht ganz durchdacht wenn er schreibt, „das Leben beginnt per Definition mit der Geburt“. Was strampelt also im Bauch vor der Geburt?

Jeder Mensch wurde Mensch ab der Befruchtung. Millionen von Zellen entstehen in den ersten vier Wochen des Lebens. Dann sind die ersten Ansätze für die Wirbelbildung zu erkennen. Das Herz pumpt Blut zur Leber und Hauptschlagader.

Nach sechs Wochen ist der Embryo erst 15 Millimeter groß, aber voller Leben. Sein Herz schlägt 140 bis 150 Mal in der Minute. Im zweiten Monat entwickelt sich der Geruchs- und Geschmackssinn. Das entstehende Gehirn verarbeitet erste Impulse. Alle Organe sind vorhanden, sie müssen nur noch wachsen und sich ausformen.