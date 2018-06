Warme Periode

Anzeige

Mit dem „Klimakillergas CO2“ hat das nichts zu tun. Übrigens: Warmzeiten waren immer Hochzeiten der Kulturen! In den Kaltzeiten gab es die Völkerwanderungen, weil Kälte die Lebensgrundlagen der Menschen zerstörte.

In den nächsten Jahren, sollen chinesische Unternehmen, 1600 neue Kohlekraftwerke in 62 Ländern bauen. Dazu kommen noch hundert weitere dazu, die von Unternehmen in Japan, Südkorea, Indonesien und Myanmar gebaut werden sollen. Wenn Deutschland auf CO2 verzichtet, seine Kohleverstromung aufgibt und wenn die immer noch unbewiesenen Projektionen des IPPC (Weltklimarat) stimmen würden, würde sich die Durchschnittstemperatur der Erde um nicht messbare 0,00056 Grad Celsius erhöhen. Es ist unverständlich, dass sich die Bürger von offensichtlichen Ideologen so betrügen lassen. Bezeichnend ist, dass die zuverlässigste, sicherste und billigste Energiequelle, die Kernkraft, hier abgelehnt wird.

Info: Originalartikel unter https://bit.ly/2sPXtwY

© Mannheimer Morgen, Samstag, 16.06.2018