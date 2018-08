Warum droht günstigen Wohnungen die Abrissbirne?

Anzeige

Zum Artikel „Abschiedsfest im US-Schulhof“ vom 30. Juli:

Im Artikel über die Schließung der BEA (Bedarfsorientiere Erstaufnahmestelle für Geflüchtete) auf dem Gelände der ehemaligen US-amerikanischen „Benjamin-Franklin“-Siedlung lese ich mit allergrößtem Erstaunen, dass „... die Wohnhäuser der Amerikaner im Columbusquartier zum größten Teil verschwinden. Bauhaus und Segmüller wollen hier bauen.“

Mit Verwunderung reibe ich mir die Augen – sind nicht die Medien voller Klagen darüber, dass allüberall in der Republik bezahlbarer Wohnraum fehlt, offenbar doch auch in Mannheim? Einer der Gründe dafür ist doch der eklatante Mangel an sinnvollem Baugrund. Und in dieser Lage überlässt man zig relativ günstig zu renovierende Wohnungen der Abrissbirne?