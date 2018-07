Anzeige

Im Bericht fehlen Aspekte

Auch wenn die Entscheidung der RNV gut begründet sein mag, stellen sich die Fragen: Warum wird dieser Auftrag nicht in Mannheim beschäftigungswirksam? Welche negativen Auswirkungen hat diese Entscheidung auf die Arbeitsplätze in der Fertigung und den Ingenieursabteilungen bei Bombardier in Käfertal?

Dass in dem Bericht diese Aspekte nicht berücksichtigt werden, ist unverständlich.

