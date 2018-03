Was gibt es im Herzogenriedpark noch zu sehen, zu erleben?

Anzeige

Herr Ragge hat in seinem Kommentar mehr als recht. Wie schön blühte der Herzogenriedpark früher. Mit meiner Frau und unseren drei Kindern wohnten wir von 1981 bis 1989 im Herzogenried, hatten natürlich Dauerkarten für die Parks. Der Herzogenriedpark war unser zweites Wohnzimmer. Wir erinnern uns sehr gerne an wunderschöne Tage, an viele Blumen, schöne Feste, wunderbare Feuerwerke. Alles vorbei. Wenn wir jetzt den Park besuchen, kommen uns fast die Tränen, in welchem Zustand sich der Park befindet, und wohin er sich entwickelt. Ein Parkbesuch lohnt sich bald nicht mehr, denn was gibt es noch zu sehen und zu erleben?

Ich denke, dass man das, nicht aus Notwendigkeit, sondern aus Proporz eingerichtete Dezernat V, und vor allem die Dezernentin sehr gut einsparen könnte. Das eingesparte Geld würde dem Herzogenriedpark gut tun, und die Mannheimer Bürger könnten wieder auf viele blühende Blumen im Herzogenriedpark hoffen.

Frau Kubala hat den Mannheimer Parks leider nichts gebracht. Sie hat die Parks nicht weiterentwickelt, sondern sie hat ihnen im Gegenteil geschadet. Ihre Pläne werden der wunderbaren Vergangenheit dieser Parks nicht gerecht. Die angekündigten „Umgestaltungen“ im Luisenpark zum Beispiel stoßen in der Bevölkerung auf energischen Widerstand – aber das ist ihr offensichtlich egal.

Und das ist nicht der einzige Fauxpas, den sich diese Bürgermeisterin leistet und geleistet hat. Auf die unselige Müllproblematik möchte ich hier lieber nicht eingehen. Mir geht es heute vordringlich um die Blüte im Herzogenriedpark. Im Augenblick sieht es so aus, als würde die weitere Anwesenheit von Frau Kubala das Ende der Mannheimer Parks einläuten.

