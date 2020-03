Die hiesige Landtagsabgeordnete der AfD beglückt die Leser dieser Zeitung wöchentlich mit ihren Ergüssen zu allen möglichen Themen. Roter Faden ist dabei Rassismus, ausgeschmückt mit Verschwörungstheorien. So ist es schon eine wahnsinnige kognitive Leistung, das Coronavirus mit der unwahrscheinlichen Gefahr eines dauerhaften Stromausfalls in Verbindung zu setzen.

Auf ihrer Facebook-Seite geht sie noch weiter und behauptet ernsthaft, dass Stromausfälle gefährlicher sind als der Klimawandel und dass Prepper immer noch verfolgt werden (Verschwörungstheoretiker, die Vorräte bunkern, um für den „Tag X“ vorbereitet zu sein).

Ich kann nur hoffen, dass die Höcke-Freundin die Ängste, die sie zu schüren versucht, nicht wirklich so empfindet. Allerdings kann ich mir durchaus vorstellen wie die Abgeordnete zuhause in ihrer Konservendosenburg auf den befreienden Bürgerkrieg wartet.

Scrollt man ein paar Minuten durch ihre Beiträge, so taucht man ein in ein Deutschland, das „sich in ein totalitäres, kleptokratisches und ochlokratisches System verwandelt (hat), das selbst die übelsten Despoten vor Neid platzen lässt“, und das „von Irren regiert (wird), die drauf und dran sind, die Lebensgrundlage ihrer Bevölkerung zu zerstören“.

Die Tatsache, dass die Flügel-Frau ihre Hetze ganz frei in dieser Zeitung und im Internet ausbreiten darf, ignoriert sie hierbei. Aber ich kann verstehen, dass man mit der Zeit paranoid wird, wenn man vom Verfassungsschutz beobachtet wird.

Wäre die Hetze nicht so gefährlich, ich hätte Mitleid. Was ist das für ein Leben, in dem man dauerhaft Angst und Hass empfindet?

© Fränkische Nachrichten, Montag, 02.03.2020